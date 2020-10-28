Новости шоу-бизнеса

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В России выявили еще более 17,7 тыс. зараженных COVID-19


11:53
В России выявили еще более 17,7 тыс. зараженных COVID-19Фото: vk.com

За минувшие сутки в 85 регионах России было зарегистрировано 17 717 положительных тестов на коронавирус, сообщает сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Судя по опубликованным сегодня данным, скончались 366 пациентов.

Как информирует оперативный штаб, за прошедший день в стране были признаны вылечившимися и выписаны из больниц 14 740 человек, что также является рекордным показателем за период с начала пандемии COVID-19.

В минувший понедельник, 26 октября, в России суточный прирост выявленных случаев заражения превысил отметку в 17 тысяч. В последующие дни, 27 и 28 октября, фиксировалось относительное понижение динамики: соответственно 16 550 и 16 202 положительных тестов.

В общей сложности в РФ нарастающим итогом уже было зафиксировано 1 млн 581 тыс. 693 случая инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки в Москве было выявлено 4 906 зараженных, днем ранее - 3 670, а в прошедший вторник - 4 312.

В Петербурге зарегистрировали 758 положительных тестов на COVID-19, в Подмосковье - 514. В Нижегородской, Архангельской и Ростовской областях - соответственно 386, 319 и 312. Более двухсот зараженных выявили на территории Воронежской, Свердловской и Иркутской областей, в Коми, Забайкалье и Красноярском крае, а также в Крыму и нескольких других регионах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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