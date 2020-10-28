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Суд удовлетворил иск Украины об отводе судьи по делу о скифском золоте


28.10.2020 21:13
Суд удовлетворил иск Украины об отводе судьи по делу о скифском золотеФото: vse42.ru

Сегодня Апелляционный суд Амстердама вынес решение об удовлетворении иска украинских властей, которые настаивали на отводе одного из судей по этому резонансному делу.

Как указывается на официальном сайте суда, отзывается участвовавший в рассмотрении апелляции российской стороны г-н Д. Дж. Оранье.

Ранее суд отказался удовлетворить аналогичный запрос Киева. По мнению представителей российской стороны, Украина, подавая такие заявления, лишь пытается еще более затянуть судебное разбирательство. В прошлом году украинское Министерство юстиции просило об отводе судьи на основании того, что Д. Дж. Оранье сотрудничал ранее с российским  "Промнефтьстроем" по делу против "ЮКОСа".

Напомним, в 2013 году Керченский историко-культурный заповедник (позже стал частью Восточно-Крымского), Бахчисарайский историко-культурный заповедник, "Херсонес Таврический" и Центральный музей Тавриды отправили за рубеж - в Бонн и Амстердам масштабную экспозицию "Крым - золотой остров в Черном море".

После того, как Крымский полуостров был присоединен к РФ, представители Киева инициировал судебное разбирательство о принадлежности "скифского золота". Коллекция, которая насчитывает около 2 тыс. уникальных произведений искусства, до окончания судебных слушаний осталась за границей. Четыре музея Крыма также подали иск к музею Алларда Пирсона в Амстердаме, требуя возвращения сокровищ в их фонды.

В конце 2016 года Окружной суд Амстердама вынес решение о том, что обладателем "скифского золота" может считаться Украина, а потому коллекция должна быть направлена в Киев. Вскоре российская сторона оформила апелляционную жалобу, слушания по которой были начаты в Апелляционном суде Амстердама весной прошлого года.

Автор: Злата Богатова

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