Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Суд удовлетворил иск Украины об отводе судьи по делу о скифском золоте

28.10.2020 21:13

Фото: vse42.ru



Сегодня Апелляционный суд Амстердама вынес решение об удовлетворении иска украинских властей, которые настаивали на отводе одного из судей по этому резонансному делу.



Как указывается на официальном сайте суда, отзывается участвовавший в рассмотрении апелляции российской стороны г-н Д. Дж. Оранье.



Ранее суд отказался удовлетворить аналогичный запрос Киева. По мнению представителей российской стороны, Украина, подавая такие заявления, лишь пытается еще более затянуть судебное разбирательство. В прошлом году украинское Министерство юстиции просило об отводе судьи на основании того, что Д. Дж. Оранье сотрудничал ранее с российским "Промнефтьстроем" по делу против "ЮКОСа".



Напомним, в 2013 году Керченский историко-культурный заповедник (позже стал частью Восточно-Крымского), Бахчисарайский историко-культурный заповедник, "Херсонес Таврический" и Центральный музей Тавриды отправили за рубеж - в Бонн и Амстердам масштабную экспозицию "Крым - золотой остров в Черном море".



После того, как Крымский полуостров был присоединен к РФ, представители Киева инициировал судебное разбирательство о принадлежности "скифского золота". Коллекция, которая насчитывает около 2 тыс. уникальных произведений искусства, до окончания судебных слушаний осталась за границей. Четыре музея Крыма также подали иск к музею Алларда Пирсона в Амстердаме, требуя возвращения сокровищ в их фонды.



В конце 2016 года Окружной суд Амстердама вынес решение о том, что обладателем "скифского золота" может считаться Украина, а потому коллекция должна быть направлена в Киев. Вскоре российская сторона оформила апелляционную жалобу, слушания по которой были начаты в Апелляционном суде Амстердама весной прошлого года.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 26.10.2020 20:32 «Союзмультфильм» представил визуальный образ Зайца из продолжения «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» представил визуальный образ Зайца из продолжения «Ну, погоди!» 24.10.2020 10:36 Андрей Кончаловский получил приз на фестивале в Чикаго

Андрей Кончаловский получил приз на фестивале в Чикаго 22.10.2020 08:01 В США конфискованы древние артефакты из Камеруна

В США конфискованы древние артефакты из Камеруна 20.10.2020 12:25 Скончалась Ирина Скобцева

Скончалась Ирина Скобцева 19.10.2020 19:54 В Перу найдено созданное более 2 тыс. лет назад изображение кота