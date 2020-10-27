|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Подмосковье найден мертвым соратник Тесака
00:10
Фото: vk.com
В подмосковном лесу найден труп Артема Костылева, который в прошлом входил в число соратников умершего в сентябре националиста Максима Марцинкевича.
Останки мужчины обнаружил грибник, который сразу же обратился в полицию.
Правоохранительные органы Московской области проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в лесу под Красногорском. Сигнал в полицию поступил от грибника, случайно заметившего останки.
Установлено, что речь идет об одном из соратников Максима Марцинкевича - 36-летнем Артеме Костылеве. Рядом с его телом был найден принадлежавший ему рюкзак. Решение о возбуждении уголовного дела следственные органы примут по итогам проверки. Вместе с тем, уточнил источник агентства, скорее всего речь идет о самоубийстве.
Напомним, 36-летний Максим Марцинкевич был найден мертвым в середине минувшего сентября. ЧП случилось в одной из камер СИЗО No 3 ГУ ФСИН РФ по Челябинской области. Официальная причина смерти - суицид, однако родственники и соратники покойного, не согласные с этой версией, добиваются дополнительного расследования.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|