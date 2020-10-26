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В Ереване подтвердили потерю контроля над карабахским Кубатлы


26.10.2020 21:37
ВС АзербайджанаФото: ukrinform.info
ВС Азербайджана

ВС Азербайджана смогли занять расположенный на территории Нагорного Карабаха город Кубатлы (в Баку его называют Губадлы).

Об этом сегодня заявил официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

В Ереване подтвердили сведения о том, что карабахский город Кубатлы был занят азербайджанскими военными еще накануне вечером. По словам Арцруна Ованнисяна, противник взял этот населенный пункт под свой контроль после боев. Кроме того, ВС Азербайджана смогли "продвинуться по некоторым направлениям", — отметил представитель официального Еревана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что взят под контроль город Кубатлы (Губадлы), расположенный на расстоянии не более 10 км от границы Армении.

Несмотря на новую договоренность о прекращении огня, сегодня в течение дня стороны вооруженного конфликта продолжают боевые действия. При этом в Баку и Ереване снова обвиняют противника в срыве соглашеня о перемирии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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