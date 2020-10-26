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«Союзмультфильм» представил визуальный образ Зайца из продолжения «Ну, погоди!»
26.10.2020 20:32
Фото: kub-inform.ru
Киностудия "Союзмультфильм" определилась с визуальным образом Зайца, выбрав его из более чем тридцати вариантов.
В новых сериях "Ну, погоди!" озвучивать этого персонажа будет известный российский актер и ведущий Дмитрий Хрусталев, а волк будет разговаривать голосом шоумена Гарика Харламова, сообщает ТАСС.
Со ссылкой на пресс-службу "Союзмультфильма" отмечается, что творческой группе студии пришлось довольно долго искать "современное воплощение озорного героя". Требовалось не только "найти баланс характерных черт персонажа", но и постараться "сохранить преемственность с классической версией". По словам генерального продюсера студии Юлии Осетинской, в окончательном варианте глаза того же цвета, что и у первого героя.
Для создания новых серий легендарного мультфильма художники лишь изменили форму ушей, убрали его длинные усы, но взамен добавили персонажу прическу. Кроме того, вместо знакомого зрителям зеленого костюма на нем можно будет увидеть штаны с футболкой и кеды, а также часы на лапе.
Напомним, минувшей весной руководство российской киностудии "Союзмультфильм" выразило намерение добиться возвращения права на использование образа популярного персонажа Чебурашки, еще более пятнадцати лет назад переданного Японии.
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