Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter «Союзмультфильм» собирается вернуть права на Чебурашку, переданные Японии

06:44

Фото: zabavnik.club



Руководство российской киностудии "Союзмультфильм" выразило намерение добиться возвращения права на использование образа популярного персонажа Чебурашки, еще более пятнадцати лет назад переданного Японии. Предполагается, что вопрос может быть вынесен на межправительственный уровень, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу студии.



Около шестнадцати лет назад по решению руководства "Союзмультфильма" японской компании предоставили право на использование образа Чебурашки, рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева. Позднее возникли существенные разногласия, касающиеся периода действия этого соглашения, а также условий договора.



По словам Слащевой, текущую версию документа, заключенного с японцами, в России уже не считают действительной. Иностранных партнеров официально уведомили об этом. Однако в свое время договор составлялся в соответствии с японским законодательством, поэтому любого рода разбирательства, включая суды, которые могут последовать при решении вопросов о правах на Чебурашку, состоятся на территории Японии и могут потребовать значительных денежных сумм.



Вместе с тем, вопрос о возвращении прав на Чебурашку может быть вынесен на государственный и межправительственный уровень, отметила Слащева. Она добавила, что за период с 2017 году "Союзмультфильм" уже смог возвратить свыше 90% прав на аудиовизуальные образы и фильмы из мультипликационной "золотой коллекции", включая интернет права и права на показ по отечественным и зарубежным платным телевизионным каналам.



Ранее сообщалось о 3D-короткометражке про Чебурашку, которая была создана японскими мультипликаторами в честь десятилетнего юбилея со дня премьеры японского фильма об этом персонаже. По мнению представителей иностранной компании, они обладают соответствующими правами вплоть до 2023 года.



Слащева прокомментировала творение японцев, отметив, что ей не понравилось качество исполнения "наших героев в 3D-технологии". Глава студии также выразила сожаление по поводу того, что иностранные мультипликаторы считают, что имеют право на экранизацию.



Автор: Злата Богатова

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