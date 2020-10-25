Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Тихановская объявила о начале «общенациональной забастовки»

25.10.2020 23:18

Фото: belsat.eu



С понедельника, 26 октября, в Белоруссии начинается "общенациональная забастовка", заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.



Как подчеркнула представительница оппозиции в своем телеграм-канале, белорусы пойдут на такой !шаг, потому что их слово - закон".



Светлана Тихановская, ранее участвовавшая в президентских выборах в Белоруссии, объявила с понедельника "общенациональную забастовку". Сегодня, 25 октября, истек срок "народного ультиматума", который оппозиция около двух недель назад предъявила действующим властям страны. В числе главных требований был уход с поста главы государства Александра Лукашенко и освобождение всех политзаключенных и задержанных во время протестных акций.



В своем обращении к белорусам Тихановская подчеркнула, что "вернуть закон" в стране может сейчас "главное мирное оружие - солидарность".



Сегодня в Минске и по всей Белоруссии вновь проходят протестные акции, для разгона которых силовики начали применять спецсредства, включая слезоточивый газ и стрельбу резиновыми пулями. По данным правозащитников, в столице и других городах были задержаны около двухсот манифестантов.



Резиденцию Лукашенко в Минске еще до начала анонсированной оппозицией акции начали охранять десять БТР. Силовики блокировали подходы к центру города, установив несколько водометов и преградив путь колонне участников шествия.



Автор: Злата Богатова

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