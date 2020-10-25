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Россия обновила «рекорд» по суточному приросту заражений COVID-19
11:26
Фото: livejournal.com
За минувшие сутки в России было выявлено еще 17 347 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Ранее рекордным считался показатель от 23 октября, когда в нашей стране зафиксировали 17 340 положительных тестов на COVID-19.
В общей сложности в России коронавирусом уже успели заразиться 1 531 224 человек. Среди пациентов с подтвержденным диагнозом врачи зафиксировали 26 269 летальных исходов, в том числе, 219 - за последние сутки.
Наибольшее количество инфицированных было зарегистрировано в Москве (5 224), Петербурге (715) и Подмосковье (499). В Нижегородской области выявили 376 заразившихся, на территории Ростовской и Архангельской областей - соответственно 312 и 298. Более двухсот случаев зафиксировали в Свердловской, Воронежской, Иркутской областях, Красноярском крае, Бурятии и Забайкалье, а также в Алтайском крае.
Признаны поправившимися и уже покинули больницы 1 146 096 пациентов, включая 7 574 - за истекшие 24 часа.
Ранее были названы эффективные способы проверить себя на коронавирус.
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