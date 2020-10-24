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В центр Минска перед акцией протеста начали стягивать спецтехнику
12:18
Фото: vk.com
Колонна в сопровождении автомобилей ГАИ проехала по проспекту Независимости около 10:30, передает ТАСС.
В центр Минска, где сегодня снова должна пройти протестная акция, стягивают спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики.
Сегодня утром колонна спецтехники вновь проследовала в центр Минска. Как сообщает ТАСС, автобусы с силовиками в сопровождении ГАИ проехали по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Беларуси примерно в 10:30 по местному времени (совпадает с Москвой).
Ранее оппозиция сообщила о планах устроить масштабную протестную акцию.
Сегодня, 25 октября, истекает срок "народного ультиматума", который около двух недель назад выдвинула действующим властям бывший претендент в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. В числе требований оппозиции - уход с поста главы государства Александра Лукашенко, немедленное освобождение всех политзаключенных и прекращение насилия.
Накануне состоялся разговор белорусского президента с главой Госдепартамента США Майклом Помпео. В частности, Александр Лукашенко заявил о том, что главным союзником Минска является Москва. Незадолго до этого американские дипломаты призвали сограждан, которые сейчас находятся в Белоруссии, создать запас лекарств и продуктов, рассчитанный как минимум на три дня.
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