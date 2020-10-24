Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко в беседе с Помпео назвал Москву главным союзником Минска

24.10.2020 22:31

Фото: vk.com



Как заявил белорусский президент Александр Лукашенко, в последнее время Москва продолжает оказывать поддержку Минску.



Разговор с главой Госдепартамента Соединенных Штатов Майклом Помпео состоялся по инциативе Вашингтона.



В течение получаса собеседники обсуждали наиболее важные вопросы геополитической обстановки в мире и ситуации в Белоруссии, передают СМИ. В беседе с белорусским лидером Майкл Помпео заявил о том, что Соединенные Штаты являются приверженцами суверенитета Беларуси и выступают за развитие сотрудничества с Минском.



Во время сегодняшнего телефонного разговора с Александром Лукашенко американский госсекретарь также заговорил о том, что со стороны НАТО или Литвы с Польшей никаких угроз для Белоруссии нет. Это прозвучало после реплик белорусского лидера о реакции Москвы и Минска на внешнюю агрессию. Россия, являясь главным союзником Белоруссии, будет действовать в рамках обязательств ОДКБ, подчеркивал Лукашенко.



Автор: Злата Богатова

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