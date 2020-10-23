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В Баку сообщили о гибели российского подростка после обстрела Гянджи
13:49
Фото: vk.com
После обстрела Гянджа
Как сообщили представители властей Азербайджана, умер 13-летний гражданин РФ, попавший под ракетный обстрел Гянджа, который был зафиксирован 17 октября.
Город расположен почти в 100 км от линии соприкосновения в Карабахе.
По данным Генпрокуратуры Азербайджана, имя погибшего юноши 2007 г.р. — Маяков Артур Владимирович. Неделю назад его доставили в больницу с ранениями, полученными во время ракетного удара. Несмотря на все усилия медиков, подросток скончался.
Подтверждения этой информации от российских дипломатов пока не последовало.
В Баку также заявили о том, что с сегодняшнего утра ВС Армении продолжают вести интенсивный ракетный и артиллерийский обстрел по территории Геранбойского и Тертерского районов. Жертвой атак стал житель населенного пункта Кябирли 2004 г.р.
Ранее в Минобороны Азербайджана опровергли сведения о полетах их беспилотников над Арменией. Как заявили в ведомстве, информация об якобы сбитом и упавшем на территории Армении азербайджанском беспилотном летательном аппарате (БПЛА) не соответствует действительности.
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