ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Южной Корее продолжат вакцинацию от гриппа, несмотря на 17 смертельных исходов
В Южной Корее продолжат вакцинацию от гриппа, несмотря на 17 смертельных исходов
В США конфискованы древние артефакты из Камеруна
В США конфискованы древние артефакты из Камеруна
Ефремову смягчили приговор
Ефремову смягчили приговор
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в миреМурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Хабиб не смог самостоятельно подняться на весыХабиб не смог самостоятельно подняться на весы
Байден заявил, что никогда не получал денег из-за рубежаБайден заявил, что никогда не получал денег из-за рубежа
Белорусская оппозиция стала лауреатом премии Сахарова за 2020 годБелорусская оппозиция стала лауреатом премии Сахарова за 2020 год
В Москве из фонда Рахманинова похитили 1,7 млн рублейВ Москве из фонда Рахманинова похитили 1,7 млн рублей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире


15:35
Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в миреФото: cdn.agency

В течение нескольких последних недель в мире значительно осложнилась обстановка с коронавирусной инфекцией, считает руководитель российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам министра, продолжающаяся сейчас пандемия обнаружила проблемные моменты в обеспечении людей плановыми лечебными и профилактическими мероприятиями.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире существенно ухудшилась на протяжении последних недель, подчеркнул глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, речь идет сейчас о серьезном вызове, который требует "большей гибкости и совершенствования системы здравоохранения". Реакция должна последовать от всех государств без исключения.

Российский министр высказался на эту тему в ходе международного межпартийного форума "ШОС +". Мурашко пояснил, что пандемия COVID-19 вскрыла проблемы в области предоставления "плановых лечебных и профилактических мероприятий". По его словам, в государствах ШОС интересы пациентов должны быть превыше всего.

По словам Мурашко, стало очевидно, что существует "длинный ковид, тот шлейф, который оставляет инфекция у пациентов с хроническими заболеваниями". Учитывая это, крайне важным элементом должен стать переход на сопровождение людей, перенесших COVID-19 и имеющих хронические недуги.

Министр также рассказал о результатах доклинических исследований отечественной вакцины против коронавируса "Спутник V". Мурашко заявил о том, они показали хорошую эффективность препарата, и сейчас испытания продолжаются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в миреМурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Трамп: Россия и Китай завидуют секретному оружию СШАТрамп: Россия и Китай завидуют секретному оружию США
Ефремову смягчили приговорЕфремову смягчили приговор
В Армении заявили, что Азербайджан нарушил перемирие в Нагорном КарабахеВ Армении заявили, что Азербайджан нарушил перемирие в Нагорном Карабахе
В России за сутки выявили почти 16 тыс. случаев COVID-19В России за сутки выявили почти 16 тыс. случаев COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru