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Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
15:35
Фото: cdn.agency
В течение нескольких последних недель в мире значительно осложнилась обстановка с коронавирусной инфекцией, считает руководитель российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
По словам министра, продолжающаяся сейчас пандемия обнаружила проблемные моменты в обеспечении людей плановыми лечебными и профилактическими мероприятиями.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире существенно ухудшилась на протяжении последних недель, подчеркнул глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, речь идет сейчас о серьезном вызове, который требует "большей гибкости и совершенствования системы здравоохранения". Реакция должна последовать от всех государств без исключения.
Российский министр высказался на эту тему в ходе международного межпартийного форума "ШОС +". Мурашко пояснил, что пандемия COVID-19 вскрыла проблемы в области предоставления "плановых лечебных и профилактических мероприятий". По его словам, в государствах ШОС интересы пациентов должны быть превыше всего.
По словам Мурашко, стало очевидно, что существует "длинный ковид, тот шлейф, который оставляет инфекция у пациентов с хроническими заболеваниями". Учитывая это, крайне важным элементом должен стать переход на сопровождение людей, перенесших COVID-19 и имеющих хронические недуги.
Министр также рассказал о результатах доклинических исследований отечественной вакцины против коронавируса "Спутник V". Мурашко заявил о том, они показали хорошую эффективность препарата, и сейчас испытания продолжаются.
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