Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Андрей Кончаловский получил приз на фестивале в Чикаго

24.10.2020 10:36

Фото: joinfo.ua



Российский режиссер Андрей Кончаловский стал лауреатом международного киносмотра в Чикаго, сообщает ТАСС.



Кинематографист получил престижную награду за свою новую картину "Дорогие товарищи!", которая уже совсем скоро выйдет на экраны.



Со ссылкой на пресс-службу Disney Studios сообщается, что лента входила в программу Международного кинофестиваля в Чикаго. Режиссер Андрей Кончаловский был удостоен приза "Серебряный Хьюго". Предполагается, что новая картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", ранее также завоевавшая специальную премию жюри 77-го Венецианского фестиваля, выйдет в российский прокат 12 ноября.



Сюжет черно-белой ленты связан с трагическими событиями 1962 года, когда в Новочеркасске были расстреляны участники мирной демонстрации. В советский период вся информация об этом происшествии была засекреченной. Главную роль в этой ленте сыграла супруга режиссера, известная российская актриса Юлия Высоцкая.



Ранее советский и российский режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков решил перенести празднование своего 75-летия на декабрь. По словам юбиляра, сейчас не время устраивать торжества, учитывая, что мероприятие может быть очень многолюдным. Режиссер пояснил, что есть немало людей, "которые хотели бы прийти", и он был бы рад их поздравлениям. Однако Михалков "предпочел от всего отказаться", надеясь на встречу в конце года, которая будет приурочена к выпуску нового спектакля.



Автор: Злата Богатова

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