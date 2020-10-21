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В Бразилии каждые 10 минут происходит убийство
21.10.2020 09:27
Фото: st-s.pro
Как свидетельствует официальная статистика, в первой половине текущего года на территории Бразилии было зарегистрировано 25 712 криминальных смертей.
Судя по отчету Бразильского форума общественной безопасности, каждые десять минут в стране происходит убийство.
С начала 2020 года обстановка ухудшилась примерно на 7%, констатируют правоохранительные органы. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса и связанные с ней ограничительные меры, которые предусматривают самоизоляцию и социальной дистанцию, уровень преступности в стране остается пугающе высоким.
В отчете также указано, что среди жертв убийств - порядка двух с половиной тысяч женщин. Кроме того, свыше трех тысяч граждан погибли во время разного рода полицейских операций.
Комментируя отчет, представители общественных организаций Бразилии подчеркивают, что новая статистика свела на нет "тенденцию к снижению насильственных преступлений", о которой можно было говорить в 2018 году.
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