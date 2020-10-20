Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США утилизировали 45 аппаратов ИВЛ, переданных из России в рамках гуманитарного обмена

20.10.2020 20:29

Фото: today.kg



Представители Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) подтвердили сведения об утилизации сорока пяти аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенных на Урале.



Аппаратура была передана в минувшем апреле в рамках гуманитарного обмена.



Как передает BuzzFeed со ссылкой на заявление представителя FEMA, в Соединенных Штатах утилизировали сорок пять аппаратов "Авента-М". Все они были произведены на Уральском приборостроительном заводе. Начиная с 2014 года на это предприятие распространяются объявленные американскими властями санкции.



В минувшем марте, когда в США стали выявлять все больше пациентов с коронавирусом, российский президент Владимир Путин выразил намерение направить туда военно-транспортный самолет с медоборудованием.



По данным BuzzFeed, переданные тогда Россией аппараты "Авента-М" в США так и не начали использовать по причине отсутствия электрического адаптера. Кроме того, спустя несколько дней после отправки техники в Москве и Санкт-Петербурге случились пожары в больницах, оснащенных такой аппаратурой. В результате ЧП погибли несколько человек. Узнав о произошедшем, в США приняли решение не подключать доставленные из РФ устройства.



Автор: Злата Богатова

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