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В Шанхае медведи растерзали работника зоопарка на глазах у посетителей
19.10.2020 18:57
Фото: kurgan-med.ru
Несколько хищников набросились на работника Шанхайского парка дикой природы, сообщает Global Times.
Животные, внезапно проявившие агрессивность, растерзали сотрудника зоопарка в присутствии посетителей.
Когда на работника зоопарка набросились несколько медведей, мужчине пытался оказать помощь водитель экскаватора, который работал рядом с местом происшествия и стал невольным очевидцем ЧП. Несмотря на все действия экскаваторщика, животные утащили свою жертву за пределы видимости свидетелей.
Отмечается, что водитель экскаватора смог покинуть кабину лишь после того, как в парк прибыли вооруженные полицейские.
В администрации зверинца не смогли пока объяснить, что могло стать причиной инцидента. Секция, на территории которой погиб сотрудник, закрыта для посещений. По факту смертельного происшествия уже начато расследование.
Минувшим летом в ЮАР погиб известный защитник природы Уэст Мэтьюсон. Он скончался после того, как на него напала пара белых львов, которых он выводил на прогулку. Супруга Мэтьюсона в тот момент следовала за ним в автомобиле и попыталась отвлечь хищников, однако было уже поздно.
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