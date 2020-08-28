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В ЮАР белые львы растерзали известного зоозащитника
28.8.2020 22:15
Фото: mundodeportivo.com
Известный южноафриканский защитник природы Уэст Мэтьюсон скончался после того, как на него напала пара белых львов.
Животные набросились на мужчину, когда он выводил их на прогулку, передает BBC Swahili.
Как стало известно, первой агрессию начала проявлять львица. Она пыталась напасть на другого льва, а потом атаковала зоозащитника, ставшего знаменитым как "дядя Уэст". Затем на мужчину бросились оба животных. В тот момент супруга Уэста Мэтьюсона следовала за ним в автомобиле. По словам женщины, она пыталась отвлечь львов, однако было уже поздно.
Родственники погибшего зоозащитника считают, что трагедия могла произойти в результате очень грубой игры. Львов после случившегося усыпили и перевезли доставлены в центр вымирающих видов. Предполагается, что позднее хищников могут выпустить в дикую природу.
69-летнему Мэтьюсону принадлежал популярный сафари-лодж Lion Tree Top Lodge, расположенный в провинции Лимпопо. В прошлом он спас львов от так называемой "законсервированной охоты", когда на хищников охотятся в закрытом помещении либо их разводят специально для охоты.
Животные содержались в вольере, созданном в доме зоозащитника. В прессе напоминают, что в 2017 году львы Мэтьюсона смогли выбраться на свободу и растерзали мужчину, который работал на соседнем участке.
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