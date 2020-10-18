Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Навальный сожалеет, что Трамп не осудил случившийся с ним инцидент

06:32

Фото: vesty.co.il



Российский оппозиционер Алексей Навальный с сожалением отреагировал на то, что американский президент Дональд Трамп не присоединился к иностранным коллегам, которые осудили инцидент. По словам блогера, главе Соединенных Штатов стоило бы сделать это в первую очередь.



На эту тему Алексей Навальный высказался в интервью телевизионному каналу CBS News. Как отметил оппозиционер, он обратил внимание на то, что американский лидер Дональд Трамп "не выступил с осуждением" инцидента, который произошел в РФ.



Блогер подчеркнул, что считает чрезвычайно важным реакцию мировых политиков на случившееся. И "может быть, в первую очередь президент США", мог бы выступить против применения химического вооружения в XXI веке, подчеркнул Навальный.



Ранее случившееся с оппозиционером осудили французский президент Эммануэль Макрон и германский канцлер Ангела Меркель. На прошлой неделе Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении шести человек и Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи "с отравлением и покушением на убийство Навального".



Действие ограничительных мер распространяется на главу ФСБ России Александра Бортникова, руководителя управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, первого заместителя начальника президентской администрации Сергея Кириенко, полномочного представителя главы РФ в Сибирском ФО Сергея Меняйло и двух замминистра обороны России Павла Попова и Алексея Криворучко.



Автор: Злата Богатова

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