ИнтерНовости - новости в стране и мире
Земле предрекли столкновение с астероидом за день до выборов в США
Земле предрекли столкновение с астероидом за день до выборов в США
В Мексике найден ребенок пропавшей россиянки
В Мексике найден ребенок пропавшей россиянки
В Париже по делу об убийстве педагога задержали девять человек
В Париже по делу об убийстве педагога задержали девять человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Навальный сожалеет, что Трамп не осудил случившийся с ним инцидентНавальный сожалеет, что Трамп не осудил случившийся с ним инцидент
Земле предрекли столкновение с астероидом за день до выборов в СШАЗемле предрекли столкновение с астероидом за день до выборов в США
Эрдоган: Армению вооружают Россия, США и ФранцияЭрдоган: Армению вооружают Россия, США и Франция
Елизавета II помиловала мужчину, который остановил террориста с помощью бивняЕлизавета II помиловала мужчину, который остановил террориста с помощью бивня
Умер болевший COVID-19 сити-менеджер ЯлтыУмер болевший COVID-19 сити-менеджер Ялты

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Навальный сожалеет, что Трамп не осудил случившийся с ним инцидент


06:32
Навальный сожалеет, что Трамп не осудил случившийся с ним инцидентФото: vesty.co.il

Российский оппозиционер Алексей Навальный с сожалением отреагировал на то, что американский президент Дональд Трамп не присоединился к иностранным коллегам, которые осудили инцидент. По словам блогера, главе Соединенных Штатов стоило бы сделать это в первую очередь.

На эту тему Алексей Навальный высказался в интервью телевизионному каналу CBS News. Как отметил оппозиционер, он обратил внимание на то, что американский лидер Дональд Трамп "не выступил с осуждением" инцидента, который произошел в РФ.

Блогер подчеркнул, что считает чрезвычайно важным реакцию мировых политиков на случившееся. И "может быть, в первую очередь президент США", мог бы выступить против применения химического вооружения в XXI веке, подчеркнул Навальный.

Ранее случившееся с оппозиционером осудили французский президент Эммануэль Макрон и германский канцлер Ангела Меркель. На прошлой неделе Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении шести человек и Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи "с отравлением и покушением на убийство Навального".

Действие ограничительных мер распространяется на главу ФСБ России Александра Бортникова, руководителя управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, первого заместителя начальника президентской администрации Сергея Кириенко, полномочного представителя главы РФ в Сибирском ФО Сергея Меняйло и двух замминистра обороны России Павла Попова и Алексея Криворучко.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В ФРГ рабочие отказались обслуживать самолет президента БелоруссииВ ФРГ рабочие отказались обслуживать самолет президента Белоруссии
Зонд BepiColombo совершил гравитационный маневр около ВенерыЗонд BepiColombo совершил гравитационный маневр около Венеры
Тони Блэра обвинили в несоблюдении карантинаТони Блэра обвинили в несоблюдении карантина
Названы книги, которые помогают пережить стрессНазваны книги, которые помогают пережить стресс
Французского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророкаФранцузского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророка

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru