Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ЕС и Великобритания вводят санкции в связи с «делом Навального»

15.10.2020 20:24

Фото: livejournal.com



В Лондоне вслед за Брюсселем намерены ввести санкции в отношении шести человек и Научно-исследовательского института органической химии и технологии, сообщает МИД Великобритании. Как указано в заявлении ведомства, меры связаны "с отравлением и покушением на убийство Навального".



Действие ограничительных мер распространяется на главу ФСБ России Александра Бортникова, руководителя управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, первого заместителя начальника президентской администрации Сергея Кириенко, полномочного представителя главы РФ в Сибирском ФО Сергея Меняйло и двух замминистра обороны России Павла Попова и Алексея Криворучко.



Решение руководства ЕС и Британии прокомментировал Леонид Слуцкий, который является председателем комитета Государственной думы по международным делам. По его словам, любого рода рестрикции, объявляемые в Брюсселе или последовавшем за ним Лондоне, "получат адекватный ответ" Москвы.



Ранее в американской газете The New York Times появилась статья о том, что российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный мог быть "отравлен дважды".



Автор: Злата Богатова

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