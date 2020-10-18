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Земле предрекли столкновение с астероидом за день до выборов в США


06:13
Земле предрекли столкновение с астероидом за день до выборов в СШАФото: vk.com

Астероид размером с холодильник может столкнуться с Землей за день до президентских выборов в Соединенных Штатах.

С таким прогнозом выступил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

Как написал ученый в своем Instagram, скорость астероида 2018VP1 сейчас превышает 25 тыс. миль/ч (40,2 тыс. км/ч). По мнению Нила Деграсса Тайсона, этот космический камень размером с холодильник может врезаться в нашу планету за день до президентских выборов в США, 2 ноября.

Астрофизик добавил, что небесное тело не настолько большое, чтобы причинить ощутимый ущерб. Поэтому если конец мира и наступит в текущем году, это произойдет "не по вине вселенной".

Нил Деграсс Тайсон — доктор философии по физике и писатель, известный популяризатор науки. В прошлом он создал несколько популярных книг, посвященных различным вопросам астрономии.

Ранее Тайсон, занимая пост руководителя планетария Хейдена, высказывал мнение против традиционного мнения, в соответствии с которым Плутон считают девятой планетой Солнечной системы. По словам ученого, объекты стоило бы группировать по их общим характеристикам: планеты земной группы, газовые гиганты, т.е. не ограничиваться простым перечислением небесных тел.

В 2006 году Международный астрономический союз принял решение о том, что эта оценка действительно более обоснована, после чего были изменены принципы классификации. С того времени Плутон начали относить к группе карликовых планет.

Напомним, ранее глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн выразил мнение о том, что в последнее время возросла вероятность обнаружения следов жизни на Марсе. По его словам, хотя каких-либо свидетельств этого пока еще обнаружить не удалось, необходимо и дальше вести в этом направлении активные поиски.

Автор: Злата Богатова

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