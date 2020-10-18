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Елизавета II помиловала мужчину, который остановил террориста с помощью бивня
18.10.2020 21:02
Фото: medialeaks.ru
Королева Великобритании Елизавета II помиловала 42-летнего Стивена Гэллэнта, который смог обезвредить террориста осенью прошлого года в Лондоне.
Мужчину, преследовавший злоумышленника с бивнем нарвала, в прошлом осудили за нанесение смертельных травм.
Как сообщает в воскресенье газета The Daily Mail, Стивена Гэллэнта впервые за долгое время отпустили из тюрьмы для участия в мероприятии, посвященном реабилитации заключенных. Оказавшись в день теракта на Лондонском мосту рядом с местом ЧП, он с помощью бивня нарвала смог блокировать преступника.
Отмечается, что окончательный вердикт о судьбе Гэллэнта примет комиссия по условно-досрочному освобождению.
В 2005 году Гэллэнт признали виновным в избиении пожарного. После ЧП, случившегося у паба, пострадавший скончался от полученных травм. Гэллэнта приговорили к пожизненному сроку с обязательным отбыванием в тюрьме по меньшей мере семнадцати лет. В конце ноября прошлого года он оказался на свободе в первый раз после ареста.
Злоумышленник, остановленный осужденным, атаковал прохожих, смертельно ранив двух человек. Полицейские, прибывшие к месту происшествия, застрелили нападавшего. На теле террориста обнаружили муляж взрывного устройства.
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