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Врач рассказал, как защититься от коронавируса в зимнее время


18.10.2020 12:27
Врач рассказал, как защититься от коронавируса в зимнее времяФото: kapital.kz

Рекомендациями поделился Заслуженный врач России Александр Карабиненко.

В интервью радиостанции Sputnik специалист рассказал о наиболее эффективных способах защититься от коронавируса в зимний период.

По словам Александра Карабиненко, ученые пока еще не очень хорошо изучили поведение коронавируса в холодное время года. Поэтому лучше предпринимать максимальные меры защиты, учитывая, что зимой сопротивляемость организма человека к различным инфекциям понижается.

Врач подчеркнул, что самым эффективным методом снизить распространение коронавируса является строгое соблюдение масочно-перчаточного режима. Специалист пояснил, что маска на лице предотвращает распространение паров и мелких брызг, неизбежно выделяющихся от человека во время разговора, чихания и кашля.

Карабиненко добавил, что ношение перчаток также является обязательным пунктом - на кожных покровах рук может скапливаться большое количество "всяких бактерий и вирусов".

Накануне в РФ суточный прирост числа зараженных коронавирусом в России вновь превысил 15 тыс. человек. В общей сложности в нашей стране было зарегистрировано уже 1 млн 399 тыс. 334 инфицированных COVID-19.

Автор: Злата Богатова

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