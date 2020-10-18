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Врач рассказал, как защититься от коронавируса в зимнее время
18.10.2020 12:27
Фото: kapital.kz
Рекомендациями поделился Заслуженный врач России Александр Карабиненко.
В интервью радиостанции Sputnik специалист рассказал о наиболее эффективных способах защититься от коронавируса в зимний период.
По словам Александра Карабиненко, ученые пока еще не очень хорошо изучили поведение коронавируса в холодное время года. Поэтому лучше предпринимать максимальные меры защиты, учитывая, что зимой сопротивляемость организма человека к различным инфекциям понижается.
Врач подчеркнул, что самым эффективным методом снизить распространение коронавируса является строгое соблюдение масочно-перчаточного режима. Специалист пояснил, что маска на лице предотвращает распространение паров и мелких брызг, неизбежно выделяющихся от человека во время разговора, чихания и кашля.
Карабиненко добавил, что ношение перчаток также является обязательным пунктом - на кожных покровах рук может скапливаться большое количество "всяких бактерий и вирусов".
Накануне в РФ суточный прирост числа зараженных коронавирусом в России вновь превысил 15 тыс. человек. В общей сложности в нашей стране было зарегистрировано уже 1 млн 399 тыс. 334 инфицированных COVID-19.
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