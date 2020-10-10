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После победы над Ломаченко Лопес стал абсолютным чемпионом мира по боксу


11:23
После победы над Ломаченко Лопес стал абсолютным чемпионом мира по боксуФото: sportarena.com

Американец Теофимо Лопес смог одержать победу над украинским боксером Василием Ломаченко.

В результате он стал обладателем титула мирового чемпиона по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской Федерации (IBF).

Поединок, организованный в Лас-Вегасе, продолжался двенадцать раундов. Судьи оказались единогласны в решении признать 23-летнего Теофимо Лопеса победителем боя. В результате американец, ранее завоевавший пояс IBF, стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Победа над 32-летним Василием Ломаченко стала для американского боксера уже шестнадцатой на профессиональном ринге. При этом двенадцать поединков он смог завершить, нокаутировав соперника.

Украинский боксер потерпел второе поражение на ринге. В прошлом Ломаченко, окончивший победами четырнадцать встреч (десять - нокаутом), завоевывал чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, WBC.

Ранее на турнире в британском Брентвуде Александр Поветкин в пятом раунде нокаутировал Диллиана Уайта и завоевал титул временного чемпиона WBC. Русскому Витязю также достался бриллиантовый пояс Всемирного боксерского совета. Поединок проходил на лужайке у дома главного промоутера королевства Эдди Хирна из-за ограничений, связанных с продолжающейся пандемией коронавируса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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