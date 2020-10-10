|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
После победы над Ломаченко Лопес стал абсолютным чемпионом мира по боксу
11:23
Фото: sportarena.com
Американец Теофимо Лопес смог одержать победу над украинским боксером Василием Ломаченко.
В результате он стал обладателем титула мирового чемпиона по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской Федерации (IBF).
Поединок, организованный в Лас-Вегасе, продолжался двенадцать раундов. Судьи оказались единогласны в решении признать 23-летнего Теофимо Лопеса победителем боя. В результате американец, ранее завоевавший пояс IBF, стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Победа над 32-летним Василием Ломаченко стала для американского боксера уже шестнадцатой на профессиональном ринге. При этом двенадцать поединков он смог завершить, нокаутировав соперника.
Украинский боксер потерпел второе поражение на ринге. В прошлом Ломаченко, окончивший победами четырнадцать встреч (десять - нокаутом), завоевывал чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, WBC.
Ранее на турнире в британском Брентвуде Александр Поветкин в пятом раунде нокаутировал Диллиана Уайта и завоевал титул временного чемпиона WBC. Русскому Витязю также достался бриллиантовый пояс Всемирного боксерского совета. Поединок проходил на лужайке у дома главного промоутера королевства Эдди Хирна из-за ограничений, связанных с продолжающейся пандемией коронавируса.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|