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Тони Блэра обвинили в несоблюдении карантина
09:40
Фото: smi2.net
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр мог нарушить карантинные ограничения после визита в Соединенные Штаты.
Как пишет The Sunday Telegraph, уже через несколько дней после возвращения в королевство политика заметили в ресторане.
Тони Блэр ранее посетил Вашингтон, вылетев туда на частном самолете. Возвратившись домой после двухдневной поездки, согласно действующим в Великобритании правилам, он в течение двух недель должен был соблюдать карантин.
Однако экс-премьер проигнорировал меры, направленные на борьбу с распространением COVID-19. Спустя несколько дней после возвращения в Великобританию Блэра заметили в одном из ресторанов Лондона. Как уточняет газета, в некоторых случаях власти могут оформить специальное освобождение от карантина. Однако у Блэра его не было, отмечается в публикации.
По словам представителя Тони Блэра, в программу его визита в США входило посещение Белого дома. Британский деятель принимал участие в торжественной церемонии, которая была посвящена установлению дипломатических отношений между Израилем и Бахрейном с Объединенными Арабскими Эмиратами. Власти Соединенных Штатов пригласили на это мероприятие Блэра, учитывая его вклад в налаживание отношений между этими государствами.
До того, как отправиться в Вашингтон, подчеркнул представитель Блэра, бывший премьер сдавал тесты на коронавирус. Кроме того, он неоднократно проверялся и после возвращения в королевство.
Ранее в американских СМИ появились публикации о пышной свадьбе, которую в разгар пандемии коронавируса устроил для своей дочери глава аппарата Белого дома. Судя по фото, распространившимся в прессе, никто из гостей не соблюдал каких-либо карантинных ограничений.
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