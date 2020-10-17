Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Тони Блэра обвинили в несоблюдении карантина

09:40

Фото: smi2.net



Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр мог нарушить карантинные ограничения после визита в Соединенные Штаты.



Как пишет The Sunday Telegraph, уже через несколько дней после возвращения в королевство политика заметили в ресторане.



Тони Блэр ранее посетил Вашингтон, вылетев туда на частном самолете. Возвратившись домой после двухдневной поездки, согласно действующим в Великобритании правилам, он в течение двух недель должен был соблюдать карантин.



Однако экс-премьер проигнорировал меры, направленные на борьбу с распространением COVID-19. Спустя несколько дней после возвращения в Великобританию Блэра заметили в одном из ресторанов Лондона. Как уточняет газета, в некоторых случаях власти могут оформить специальное освобождение от карантина. Однако у Блэра его не было, отмечается в публикации.



По словам представителя Тони Блэра, в программу его визита в США входило посещение Белого дома. Британский деятель принимал участие в торжественной церемонии, которая была посвящена установлению дипломатических отношений между Израилем и Бахрейном с Объединенными Арабскими Эмиратами. Власти Соединенных Штатов пригласили на это мероприятие Блэра, учитывая его вклад в налаживание отношений между этими государствами.



До того, как отправиться в Вашингтон, подчеркнул представитель Блэра, бывший премьер сдавал тесты на коронавирус. Кроме того, он неоднократно проверялся и после возвращения в королевство.



Ранее в американских СМИ появились публикации о пышной свадьбе, которую в разгар пандемии коронавируса устроил для своей дочери глава аппарата Белого дома. Судя по фото, распространившимся в прессе, никто из гостей не соблюдал каких-либо карантинных ограничений.



Автор: Злата Богатова

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