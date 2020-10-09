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В разгар пандемии глава аппарата Белого дома устроил своей дочери пышную свадьбу
9.10.2020 22:22
Фото: bizmast.ru
Как пишут американские СМИ, в минувшем мае глава аппарата Белого дома Марк Медоуз проигнорировал все официальные ограничения по COVID и устроил своей дочери Хейли пышную свадьбу.
Десятки гостей, приглашенных на торжество, были без масок.
Пышная свадьба дочери Марка Медоуза состоялась 31 мая в Атланте (штат Джорджия). Среди тех, кто поздравлял счастливых молодоженов, был конгрессмен-республиканец от штата Огайо Джим Джордан.
В общей сложности на праздник, организованный в самый разгар эпидемии, было приглашено около семидесяти человек, пишет местное издание Atlanta Journal-Constitution. Отмечается, что гости были в смокингах и вечерних платьях, однако масок ни на ком из них замечено не было.
В период, когда Марк Медоуз отдал дочь замуж, на территории штата Джорджия действовали ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением COVID. В частности, был введен строгий запрет на собрания с числом участников более десяти человек. Однако во время свадьбы, судя по фото с торжества, гости практически весь вечер провели в одном зале, достаточно небольшом.
Как заявили представители фирмы Novare Events, которая занималась организацией свадьбы, церемония была "небольшой". Торжество, по их словам, проводилось в помещении площадью 16 тыс. кв. м, а это "значительно превышало" установленные властями требования.
Сам Медоуз пока еще никак не отреагировал на публикации, распространившиеся в американских СМИ.
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