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Трамп назвал себя вторым после Христа по популярности в мире
17.10.2020 23:13
Фото: vk.com
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп навал себя вторым по популярности человеком в мире после Иисуса Христа.
Американский лидер говорил на эту тему в ходе очередного предвыборного мероприятия, состоявшегося в Гринвилле (штат Северная Каролина).
По словам президента США, кто-то ему сказал о том, что он сейчас "самый знаменитый человек в мире". Дональд Трамп на это возразил, что это не так - наиболее известным может считаться лишь Иисус Христос, и для этого нужно лишь взглянуть на небо.
Американский президент, уже практически оправившийся после перенесенного коронавируса, сейчас каждый день участвует в предвыборных митингах, выступая в различных регионах страны.
Президентские выборы в Соединенных Штатах планируются на 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства, который представляет Республиканскую партию, будет претендовать на переизбрание.
Ранее Трамп заявил о том, что в случае победы его соперника Джо Байдена уже через несколько дней Китай может стать "владельцем США". Американский лидер подчеркнул, что лишь его администрация способна "призвать Пекин к ответу", ведь именно КНР стала "источником пандемии коронавируса".
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