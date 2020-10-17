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Трамп назвал себя вторым после Христа по популярности в мире


17.10.2020 23:13
Трамп назвал себя вторым после Христа по популярности в миреФото: vk.com

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп навал себя вторым по популярности человеком в мире после Иисуса Христа.

Американский лидер говорил на эту тему в ходе очередного предвыборного мероприятия, состоявшегося в Гринвилле (штат Северная Каролина).

По словам президента США, кто-то ему сказал о том, что он сейчас "самый знаменитый человек в мире". Дональд Трамп на это возразил, что это не так - наиболее известным может считаться лишь Иисус Христос, и для этого нужно лишь взглянуть на небо.

Американский президент, уже практически оправившийся после перенесенного коронавируса, сейчас каждый день участвует в предвыборных митингах, выступая в различных регионах страны.

Президентские выборы в Соединенных Штатах планируются на 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства, который представляет Республиканскую партию, будет претендовать на переизбрание.

Ранее Трамп заявил о том, что в случае победы его соперника Джо Байдена уже через несколько дней Китай может стать "владельцем США". Американский лидер подчеркнул, что лишь его администрация способна "призвать Пекин к ответу", ведь именно КНР стала "источником пандемии коронавируса".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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