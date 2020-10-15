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Трамп: Китай «станет владельцем США»


15.10.2020 07:24
Трамп: Китай «станет владельцем США»Фото: smi2.net

В случае, если на президентских выборах в США победу одержат демократы, страной уже через несколько дней завладеет Китай, сообщил Дональд Трамп.

Действующий американский лидер заговорил на эту тему во время выступления перед членами Экономического клуба Нью-Йорка.

В своей речи Дональд Трамп вновь заявил о том, что "Китай стал источником пандемии коронавируса". По словам американского президента, "призвать Пекин к ответу" может лишь администрация, которую возглавляет он сам. В случае, если Трампа не изберут, совсем скоро, "возможно, в считанные дни", КНР сможет "владеть Соединенными Штатами".

Ранее Трамп уже не раз заявлял о том, что во времена президентов-демократов производство и рабочие места перемещались в Китай. В результате американские граждане были вынуждены терять работу.

Предполагается, что президентские выборы в США пройдут уже 3 ноября.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров процитировал одну из песен Семена Слепакова, когда отвечал на вопрос об американском президенте Дональде Трампе и его конкуренте Джо Байдене. Министр также отметил, что независимо от того, как пройдут и завершатся выборы в Соединенных Штатах, в адрес России все равно будут звучать обвинения, связанные с вмешательством.

Автор: Злата Богатова

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