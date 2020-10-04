ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Канаде и США возобновляется прокат российского кино
В Канаде и США возобновляется прокат российского кино
Под Новосибирском нашли древнюю скульптуру с татуировкой
Под Новосибирском нашли древнюю скульптуру с татуировкой
В России за сутки выявили 9 859 зараженных COVID-19
В России за сутки выявили 9 859 зараженных COVID-19
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: Трамп умолчал о первом положительном тесте на коронавирусСМИ: Трамп умолчал о первом положительном тесте на коронавирус
В Баку заявили о тяжелом ранении главы КарабахаВ Баку заявили о тяжелом ранении главы Карабаха
В Минске протестующие сломали милицейский водометВ Минске протестующие сломали милицейский водомет
В России за сутки выявили почти 10,5 тыс. зараженных COVID-19В России за сутки выявили почти 10,5 тыс. зараженных COVID-19
Во Франции в результате урагана погиб подросток, 18 человек пропали без вестиВо Франции в результате урагана погиб подросток, 18 человек пропали без вести

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ: Трамп умолчал о первом положительном тесте на коронавирус


04:03
СМИ: Трамп умолчал о первом положительном тесте на коронавирусФото: vk.com

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп был осведомлен о том, что его экспресс-тест на коронавирус, проводившийся 1 октября, оказался положительным.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, президент США рассказал о своем заражении лишь после того, как узнал результаты повторного исследования, которое было более тщательным и точным.

Как пишет The Wall Street Journal, Дональд Трамп располагал информацией о его положительном тесте уже в четверг, до того, как появился в эфире телевизионного канала Fox News. Однако в интервью американский лидер заявил журналисту Шону Хэннити о том, что прошел тест, но его результаты пока еще не готовы.

Кроме того, в частной беседе глава Белого дома обратился к одному из своих помощников, который знал о результатах первого исследования, с просьбой не делиться пока этими сведениями с общественностью.

Сейчас американского лидера лечат в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, который находится в штате Мэриленд. Ранее лечащий врач Трампа рассказал о его состоянии.

Напомним, ранее в одну из больниц Киева с коронавирусной пневмонией был доставлен бывший украинский президент Украины Петр Порошенко.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Нагорном КарабахеЛавров и Боррель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Ереван отзывает посла из ИзраиляЕреван отзывает посла из Израиля
В Турции опровергли участие их самолетов в конфликте в Нагорном КарабахеВ Турции опровергли участие их самолетов в конфликте в Нагорном Карабахе
В Якутии около 30 человек заразились COVID-19 на приеме у целителяВ Якутии около 30 человек заразились COVID-19 на приеме у целителя
Апартаменты Екатерины II в Царском Селе могут отреставрировать к 350-летию Петра IАпартаменты Екатерины II в Царском Селе могут отреставрировать к 350-летию Петра I

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru