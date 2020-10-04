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СМИ: Трамп умолчал о первом положительном тесте на коронавирус
04:03
Фото: vk.com
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп был осведомлен о том, что его экспресс-тест на коронавирус, проводившийся 1 октября, оказался положительным.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, президент США рассказал о своем заражении лишь после того, как узнал результаты повторного исследования, которое было более тщательным и точным.
Как пишет The Wall Street Journal, Дональд Трамп располагал информацией о его положительном тесте уже в четверг, до того, как появился в эфире телевизионного канала Fox News. Однако в интервью американский лидер заявил журналисту Шону Хэннити о том, что прошел тест, но его результаты пока еще не готовы.
Кроме того, в частной беседе глава Белого дома обратился к одному из своих помощников, который знал о результатах первого исследования, с просьбой не делиться пока этими сведениями с общественностью.
Сейчас американского лидера лечат в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, который находится в штате Мэриленд. Ранее лечащий врач Трампа рассказал о его состоянии.
Напомним, ранее в одну из больниц Киева с коронавирусной пневмонией был доставлен бывший украинский президент Украины Петр Порошенко.
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