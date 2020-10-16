|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России выявили 14 922 случаев коронавируса
11:06
Фото: smi2.net
За минувшие сутки в РФ количество зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 14 922 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. В общей сложности в стране было зарегистрировано 1 384 235 положительных тестов на COVID-19.
Как стало известно, новые случаи заболевания фиксировались в 85 регионах России. Наиболее количество, как и прежде, выявлено в Москве - 4 648 инфицированных.
В Петербурге за минувшие сутки было зарегистрировано еще 659 положительных тестов на COVID-19, в Подмосковье - 458. На территории Нижегородской, Ростовской и Свердловской областей выявили соответственно 288, 287 и 227 случаев заражения коронавирусом.
Среди пациентов с подтвержденным диагнозом за сутки в России было зафиксировано 279 летальных исходов. Общее количество жертв пандемии в нашей стране увеличилось до 24 002 человек.
Признаны поправившимися и уже выписаны из больниц 1 065 199 пациентов, включая 8 617 человек за истекшие 24 часа.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|