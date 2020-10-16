ИнтерНовости - новости в стране и мире
На аукционе Christie's за рекордные $9,97 млн продали собрание работ Шекспира XVII века
На аукционе Christie's за рекордные $9,97 млн продали собрание работ Шекспира XVII века
В Париже по делу об убийстве педагога задержали девять человек
В Париже по делу об убийстве педагога задержали девять человек
Академик РАН назвал фактор, в девять раз повышающий риск смерти при коронавирусе
Академик РАН назвал фактор, в девять раз повышающий риск смерти при коронавирусе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Париже по делу об убийстве педагога задержали девять человекВ Париже по делу об убийстве педагога задержали девять человек
В России выявили 14 922 случаев коронавирусаВ России выявили 14 922 случаев коронавируса
В Гяндже из-под завалов извлекли тела 12 погибшихВ Гяндже из-под завалов извлекли тела 12 погибших
На Кубе в ресторане пытались убить гражданку РФНа Кубе в ресторане пытались убить гражданку РФ
Турция не будет признавать Крым частью РоссииТурция не будет признавать Крым частью России

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В России выявили 14 922 случаев коронавируса


11:06
В России выявили 14 922 случаев коронавирусаФото: smi2.net

За минувшие сутки в РФ количество зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 14 922 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. В общей сложности в стране было зарегистрировано 1 384 235 положительных тестов на COVID-19.

Как стало известно, новые случаи заболевания фиксировались в 85 регионах России. Наиболее количество, как и прежде, выявлено в Москве - 4 648 инфицированных.

В Петербурге за минувшие сутки было зарегистрировано еще 659 положительных тестов на COVID-19, в Подмосковье - 458. На территории Нижегородской, Ростовской и Свердловской областей выявили соответственно 288, 287 и 227 случаев заражения коронавирусом.

Среди пациентов с подтвержденным диагнозом за сутки в России было зафиксировано 279 летальных исходов. Общее количество жертв пандемии в нашей стране увеличилось до 24 002 человек.

Признаны поправившимися и уже выписаны из больниц 1 065 199 пациентов, включая 8 617 человек за истекшие 24 часа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Французского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророкаФранцузского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророка
Нижегородский стрелок найден в лесу мертвымНижегородский стрелок найден в лесу мертвым
В Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовностиВ Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовности
Трамп: Китай «станет владельцем США»Трамп: Китай «станет владельцем США»
На аукционе Christie's за рекордные $9,97 млн продали собрание работ Шекспира XVII векаНа аукционе Christie's за рекордные $9,97 млн продали собрание работ Шекспира XVII века

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru