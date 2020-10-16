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На Кубе в ресторане пытались убить гражданку РФ
00:04
Фото: bizmast.ru
Гражданка России чуть не погибла на Кубе после того, как ее пытались отравить в ресторане, передает ТАСС.
По факту ЧП, случившегося в кубинской столице - Гаване, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Со ссылкой на источники в местных правоохранительных структурах сообщается, что женщину пытались отравить, когда она посещала ресторан «Наздоровье». В еду, которую заказала 53-летняя россиянка, злоумышленники добавили масло черного тмина с примесью сразу нескольких токсичных веществ. Как установили эксперты, это были кадмий, мышьяк и свинец.
К счастью, врачам удалось спасти женщину. Но после инцидента у пациентки произошел рецидив онкологического заболевания.
По факту происшествия местные правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обстоятельства случившегося выясняются. Сведений о том, что могло стать мотивом преступления, из официальных источников пока не поступало.
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