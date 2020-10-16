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Глава ВОЗ подтвердил эффективность дексаметазона при коронавирусе
16.10.2020 20:59
Фото: vk.com
На сегодняшний день лишь лекарственный препарат дексаметазон действительно может считаться эффективным против коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом интерферон и ремдесивир обладают только слабым действием, пояснил Тедрос Аданом Гебрейесус.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что сейчас лишь дексаметазон может считать препаратом, который уже продемонстрировал эффективность при лечении коронавируса. О том, какие лекарства еще могут быть использованы против заболевания COVID-19 в тяжелой форме, глава организации говорил на сегодняшнем брифинге в Женеве.
Тедрос Аданом Гебрейесус также напомнил о том, как ранее проводилось широкомасштабное исследование средства, которое получило название "Солидарность". В минувшем июне эксперты ВОЗ пришли ко мнению о необходимости прекратить испытания. Позже в организации информировали об отказе от лопинавира и ритонавира.
Как показали промежуточные итоги испытаний, другие два лекарственных средства - интерферон и ремдесивир - обладают только слабым действием и эффектом, связанным с предотвращением риска смерти либо уменьшения срока госпитализации, пояснил Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава ВОЗ от имени организации выразил благодарность всем пациентам, участвовавшим в этих исследованиях, и странам, медицинские учреждения которых взяли на себя соответствующие расходы. В результате "Солидарность" смогла охватить около 13 тыс. пациентов в пятистах больницах на территории тридцати государств.
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