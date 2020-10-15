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В ФРГ рабочие отказались обслуживать самолет президента Белоруссии
15.10.2020 08:13
Фото: vk.com
Сотрудники Lufthansa Technik отказались обслуживать воздушное судно белорусского лидера Александра Лукашенко, когда борт совершил посадку в аэропорту Фульсбюттель.
Как передает "Наша Нiва", рабочие выразили солидарность с протестующими.
Самолет Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA ранее приземлился в Германии, однако рабочие отказались его обслуживать. Профсоюз компании Lufthansa Technik распространил листовку, в которой сообщалось о том, что немецкие рабочие выражают солидарность с белорусскими коллегами.
В тексте также содержались требования отставки Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии, немедленного освобождения всех политзаключенных и проведения новых выборов.
Как подчеркивалось в листовке, профсоюзные активисты Lufthansa Technik помнят о давних традициях международной солидарности. Встав "плечом к плечу с белорусскими рабочими", они отказываются обслуживать воздушное судно "Лукашенко, который приказал стрелять по демонстрантам в Беларуси".
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила официальному Минску во главе с президентом республики Александром Лукашенко "народный ультиматум", пригрозив властям общенациональной забастовкой в случае невыполнения трех главных требований.
По словам Тихановской, в течение тринадцати дней - до 25 октября Александр Лукашенко должен объявить об уходе с поста белорусского президента. Кроме того, власти должны прекратить насилие в отношении участников протестных акций и освободить всех политзаключенных. В случае, если этого не случится, в стране начнется всеобщая забастовка, будут блокированы все дороги, а в государственных магазинах произойдет обвал продаж.
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