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В ФРГ рабочие отказались обслуживать самолет президента Белоруссии


15.10.2020 08:13
В ФРГ рабочие отказались обслуживать самолет президента БелоруссииФото: vk.com

Сотрудники Lufthansa Technik отказались обслуживать воздушное судно белорусского лидера Александра Лукашенко, когда борт совершил посадку в аэропорту Фульсбюттель.

Как передает "Наша Нiва", рабочие выразили солидарность с протестующими.

Самолет Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA ранее приземлился в Германии, однако рабочие отказались его обслуживать. Профсоюз компании Lufthansa Technik распространил листовку, в которой сообщалось о том, что немецкие рабочие выражают солидарность с белорусскими коллегами.

В тексте также содержались требования отставки Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии, немедленного освобождения всех политзаключенных и проведения новых выборов.

Как подчеркивалось в листовке, профсоюзные активисты Lufthansa Technik помнят о давних традициях международной солидарности. Встав "плечом к плечу с белорусскими рабочими", они отказываются обслуживать воздушное судно "Лукашенко, который приказал стрелять по демонстрантам в Беларуси".

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила официальному Минску во главе с президентом республики Александром Лукашенко "народный ультиматум", пригрозив властям общенациональной забастовкой в случае невыполнения трех главных требований.

По словам Тихановской, в течение тринадцати дней - до 25 октября Александр Лукашенко должен объявить об уходе с поста белорусского президента. Кроме того, власти должны прекратить насилие в отношении участников протестных акций и освободить всех политзаключенных. В случае, если этого не случится, в стране начнется всеобщая забастовка, будут блокированы все дороги, а в государственных магазинах произойдет обвал продаж.

Автор: Злата Богатова

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