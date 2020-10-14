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Лавров процитировал Слепакова, говоря о выборах в США


14.10.2020 22:06
Лавров процитировал Слепакова, говоря о выборах в СШАФото: voskhodinfo.su

Отвечая на вопрос о действующем американском президенте Дональде Трампе и его конкуренте Джо Байдене, российский министр иностранных дел Сергей Лавров процитировал одну из песен Семена Слепакова.

Глава МИД говорил на эту тему в ходе интервью радиостанциям "Говорит Москва", "Комсомольская правда" и Sputnik.

Российскому министру Сергею Лаврову был задан вопрос о том, чья победа является более выгодной для Москвы - Дональда Трампа или Джо Байден. В ответ глава МИД сказал, что Семен Слепаков, вероятно, "глубоко проник в понимание предмета", судя по его песне со словами "Америка нас не любит".

Глава отечественного внешнеполитического ведомства также отметил, что независимо от того, как пройдут и завершатся выборы в Соединенных Штатах, в адрес России все равно будут звучать обвинения, связанные с вмешательством.

После выборов в 2016 году в Вашингтоне начали звучать заявления о том, что Москва якобы могла оказывать влияние на президентскую кампанию. РФ, в частности, тогда обвиняли в причастности к атакам на серверы Демократической партии. Кроме того, целый ряд политиков всерьез обсуждал возможный сговор Трампа с российскими властями.

Напомним, с очередными обвинениями в адрес Москвы выступила глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде. По ее словам, российские хакеры могут быть причастны к атаке, которой минувшим летом подверглись члены парламента.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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