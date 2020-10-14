|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Лавров процитировал Слепакова, говоря о выборах в США
14.10.2020 22:06
Фото: voskhodinfo.su
Отвечая на вопрос о действующем американском президенте Дональде Трампе и его конкуренте Джо Байдене, российский министр иностранных дел Сергей Лавров процитировал одну из песен Семена Слепакова.
Глава МИД говорил на эту тему в ходе интервью радиостанциям "Говорит Москва", "Комсомольская правда" и Sputnik.
Российскому министру Сергею Лаврову был задан вопрос о том, чья победа является более выгодной для Москвы - Дональда Трампа или Джо Байден. В ответ глава МИД сказал, что Семен Слепаков, вероятно, "глубоко проник в понимание предмета", судя по его песне со словами "Америка нас не любит".
Глава отечественного внешнеполитического ведомства также отметил, что независимо от того, как пройдут и завершатся выборы в Соединенных Штатах, в адрес России все равно будут звучать обвинения, связанные с вмешательством.
После выборов в 2016 году в Вашингтоне начали звучать заявления о том, что Москва якобы могла оказывать влияние на президентскую кампанию. РФ, в частности, тогда обвиняли в причастности к атакам на серверы Демократической партии. Кроме того, целый ряд политиков всерьез обсуждал возможный сговор Трампа с российскими властями.
Напомним, с очередными обвинениями в адрес Москвы выступила глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде. По ее словам, российские хакеры могут быть причастны к атаке, которой минувшим летом подверглись члены парламента.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|