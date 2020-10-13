Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Новосибирского полицейского подозревают в убийстве трансгендера

13.10.2020 23:42

Фото: smi2.net



По подозрению в причастности к гибели 24-летнего трансгендера под Новосибирском был задержан сотрудник патрульно-постовой службы.



Как пояснили представители регионального СУ СКР, в отношении полицейского уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье.



По версии следствия, преступление было совершено утром 5 октября, когда житель населенного пункта Бурмистрово в Искитимском районе Новосибирской области повздорил со своим приятелем. Задушив знакомого, он вывез труп за территорию поселка и спрятал, пытаясь скрыть содеянное.



В ряде местных средств массовой информации и социальных сетях появились сообщения о том, что погибший в прошлом был мужчиной, его звали Николай. Вместе с тем, в последнее время он выглядел как женщина и называл себя Виктория.



Останки трансгедера были найдены 13 октября на расстоянии около 700 м от Бурмистрово. Место указал задержанный сотрудник ППС, с которым продолжают работать следователи. Отмечается, что подозреваемый уже начал давать признательные показания и сейчас рассказывает об обстоятельствах убийства.



Автор: Злата Богатова

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