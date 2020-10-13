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Стивену Кингу очень понравился российский сериал «Эпидемия»
13.10.2020 13:01
Фото: livejournal.com
Стивен Кинг
Известный писатель назвал новый фильм "чертовски хорошим".
По мнению Стивена Кинга, созданный в России сериал отличает прекрасная операторская работа.
Своим мнением о новом российском сериале "Эпидемия" Стивен Кинг поделился в Twitter. По словам писателя, речь идет о "чертовски хорошем" фильме, который выйдет на платформе Netflix".
Кинг также указал главные, на его взгляд, моменты, заслуживающие внимания. В частности, писатель упомянул прекрасную операторскую работу, присутствие большого количества "снега и холода", и маленького ребенка, который представляет собой "настоящую вредину". На литератора также произвело впечатление, что в сериале "все пьют водку".
Созданный режиссером Павлом Костомаровым сериал "Эпидемия" является экранизацией произведения "Вонгозеро" Яны Вагнер. Роли в фильме сыграли Виктория Исакова, Александр Яценко, Анна Михалкова и многие другие артисты, уже хорошо известные зрителям.
В основе сюжета - вспышка неизученного респираторного вируса, который способен стремительно поражать ткань легких. Как только власти понимают масштабы бедствия, спешно начинают приниматься решения о закрытии городов. В результате жизнь кардинально меняется, деньги обесцениваются, а людям приходится вести отчаянную борьбу за продукты и бензин.
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