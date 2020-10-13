ИнтерНовости - новости в стране и мире
Нижегородский стрелок найден в лесу мертвым
Нижегородский стрелок найден в лесу мертвым
В Грозном трое силовиков погибли в перестрелке с боевиками
В Грозном трое силовиков погибли в перестрелке с боевиками
В Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовности
В Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовности
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовностиВ Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовности
Осло обвиняет Москву в кибератакеОсло обвиняет Москву в кибератаке
Тихановская предъявила Лукашенко ультиматумТихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Новый суточный рекорд заражения коронавирусом установлен в РоссииНовый суточный рекорд заражения коронавирусом установлен в России
Стивену Кингу очень понравился российский сериал «Эпидемия»Стивену Кингу очень понравился российский сериал «Эпидемия»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Стивену Кингу очень понравился российский сериал «Эпидемия»


13.10.2020 13:01
Стивен КингФото: livejournal.com
Стивен Кинг

Известный писатель назвал новый фильм "чертовски хорошим".

По мнению Стивена Кинга, созданный в России сериал отличает прекрасная операторская работа.

Своим мнением о новом российском сериале "Эпидемия" Стивен Кинг поделился в Twitter. По словам писателя, речь идет о "чертовски хорошем" фильме, который выйдет на платформе Netflix".

Кинг также указал главные, на его взгляд, моменты, заслуживающие внимания. В частности, писатель упомянул прекрасную операторскую работу, присутствие большого количества "снега и холода", и маленького ребенка, который представляет собой "настоящую вредину". На литератора также произвело впечатление, что в сериале "все пьют водку".

Созданный режиссером Павлом Костомаровым сериал "Эпидемия" является экранизацией произведения "Вонгозеро" Яны Вагнер. Роли в фильме сыграли Виктория Исакова, Александр Яценко, Анна Михалкова и многие другие артисты, уже хорошо известные зрителям.

В основе сюжета - вспышка неизученного респираторного вируса, который способен стремительно поражать ткань легких. Как только власти понимают масштабы бедствия, спешно начинают приниматься решения о закрытии городов. В результате жизнь кардинально меняется, деньги обесцениваются, а людям приходится вести отчаянную борьбу за продукты и бензин.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Трамп не стал участвовать в виртуальных дебатахТрамп не стал участвовать в виртуальных дебатах
В США задержан основатель брендов «Довгань» и «Красная линия»В США задержан основатель брендов «Довгань» и «Красная линия»
В Франции идет расследование возможного договорного матча Roland Garros с участием россиянкиВ Франции идет расследование возможного договорного матча Roland Garros с участием россиянки
Ученые установили максимально возможную скорость звукаУченые установили максимально возможную скорость звука
Одной из главных причин ЧП в Авачинском заливе могут быть токсичные водорослиОдной из главных причин ЧП в Авачинском заливе могут быть токсичные водоросли

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru