Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США задержан основатель брендов «Довгань» и «Красная линия»

13.10.2020 11:25

Фото: happylady24.ru



В Соединенных Штатах задержан Герман Лиллевяли, которого в России считают организатором финансовой пирамиды.



По данным российских правоохранителей, ущерб от мошеннических действий бизнесмена может составлять около 9 млрд руб.



В прошлом под предлогом инвестиций в Apple и Nike собирались средства состоятельных клиентов, в числе которых могут быть известный российский режиссер Никита Михалков и топ-менеджеры "Русала". В результате в отношении основателя брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия" Германа Лиллевяли возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.



В США бизнесмена задержали в связи с нарушениями миграционного законодательства, передает РБК со ссылкой сразу на два информированных источника. Кроме того, сведения об этом подтвердили в группе инвесторов, которые ранее судились с Лиллевяли в Соединенных Штатах.



Отмечается, что Лиллевяли был взят под стражу более месяца назад. Все это время он находится в иммиграционной тюрьме. Известно, что бизнесмен въехал на территорию США в начале этого года с эстонским паспортом. Перед этим он распродал принадлежащую ему в Эстонии недвижимость и автомобиль.



Учитывая, что визы у бизнесмена не имелось, он мог оставаться в США лишь не более девяноста дней. В это время суд Южного округа штата Флорида рассматривал иск, поданный к Лиллевяли инвесторами. В минувшем июне их требования были удовлетворены. Суд постановил взыскать с бизнесмена свыше 32 млн. долларов.



Автор: Злата Богатова

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