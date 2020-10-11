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Скончалась женщина, пострадавшая при взрывах на военных складах под Рязанью
11.10.2020 17:12
Фото: vk.com
Несмотря на все усилия медиков скончалась 52-летняя женщина, получившая ранения при взрывах на складах с боеприпасами в Рязанской области.
Об этом со ссылкой на руководителя территориального центра медицины катастроф Сергея Кузьминова передает сегодня ТАСС.
Как заявил руководитель центра, в медицинское учреждение пострадавшая женщина была доставлена в состоянии комы. Несмотря на оказанную помощь, пациентка скончалась. По словам Сергея Кузьминова, врачи оценивают состояние остальных пострадавших сейчас как удовлетворительное. Угрозы жизни нет.
ЧП на складе боеприпасов близ населенного пункта Желтухино случилось 7 октября, когда на территории воинской части загорелась трава. Порывы сильного ветра перекинули пламя на полигон, где хранились артиллерийские боеприпасы.
Первоначально сообщалось о шести пострадавших. Позже экстренные службы уточнили сведения: 16 человек было госпитализировано, еще четырем оказали помощь и отпустили. В числе тех, кто обратился после инцидента к медикам, были местные жители с жалобами на затрудненное дыхание, головную боль и высокое давление.
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