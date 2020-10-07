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В Рязанской области до шести выросло число пострадавших при взрыве на арсенале


7.10.2020 21:07
В Рязанской области до шести выросло число пострадавших при взрыве на арсеналеФото: a-evmenov.ru

В результате инцидента в Скопинском районе Рязанской области, где загорелся склад боеприпасов, получили ранения шесть человек.

Пять пострадавших доставлены в медицинское учреждение, передает агентство "Интерфакс".

Со ссылкой на представителей местных властей сообщается, что в Ряжскую районную больницу после ЧП были экстренно госпитализированы двое мужчин и женщина.

До этого появились сведения о двух пострадавших, которые находились на территории горящей воинской части. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и средней тяжести.

Ранее стало известно о возгорании на территории складов с боеприпасами, которые затем начали взрываться. По предварительным данным, причиной этого стало пламя, перекинувшееся на полигон с сухой травы.

В связи с пожаром были эвакуированы свыше полутора тысяч жителей из четырнадцати населенных пунктов, расположенных вблизи места происшествия. В Рязанскую область направляется глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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