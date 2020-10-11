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Минская милиция вновь использует водометы для разгона протестующих
11.10.2020 16:00
Фото: livejournal.com
В столице Белоруссии правоохранители снова применяют спецсредства для разгона участников очередной акции протеста, которые продолжаются в стране уже два месяца.
В ГУВД Мингорисполкома подтвердили, что силовики используют водометы и светошумовые гранаты.
Как заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, спецсредства применялись в районе Немиги, передает агентство "Интерфакс". По ее словам, силовики использовали для разгона протестующих водометы и светошумовые гранаты.
Ранее очевидцы рассказали о том, что милиционеры направили мощную струю воды в колонну манифестантов, которая находилась у моста на Немиге, неподалеку от дворца спорта. После этого протестующие разбежались. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Известно также, что еще один водомет силовики использовали в районе проспекта Победителей.
В ходе столкновений с правоохранителями, которые сейчас продолжаются на центральных улицах Минска, милиция задержала около пятидесяти человек, пишут белорусские СМИ.
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