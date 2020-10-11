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Тихановская отреагировала на встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
11.10.2020 14:30
Фото: vk.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, накануне, 10 октября, совершивший визит в СИЗО и встретившийся там с оппозиционерами, тем самым "признал существование политзаключенных". Так Светлана Тихановская, ранее претендовавшая на пост главы государства, отреагировала на эту встречу.
В своем Telegram-канале экс-кандидат в президенты Белоруссии подчеркнула, что действующий лидер Александр Лукашенко, если хочет продемонстрировать готовность к диалогу, должен незамедлительно освободить всех политзаключенных.
Напомним, супруг Тихановской, известный белорусский блогер находится под арестом с минувшей весны. Кроме того, под стражей содержатся Мария Колесникова и Максим Знак, входившие в Координационный совет, а также экс-банкир Виктор Бабарико, пытавшийся претендовать на пост главы РБ, и ряд других представителей оппозиции.
Ранее Лукашенко поделился новыми подробностями о внезапном отъезде Тихановской из Белоруссии в Литву.
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