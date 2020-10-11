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В США создали очки дополненной реальности для служебных собак
11.10.2020 13:32
Фото: telegra.ph
Специалисты компании Command Sight разработали очки дополненной реальности (AR), предназначенные для служебных собак в ВС Соединенных Штатов.
Проект был осуществлен в рамках контракта с Исследовательской лабораторией американской армии, передает портал The Verge.
Специально обученные собаки в современной армии выполняют разнообразные функции. В частности, они ищут взрывчатку и сопровождают патрули в опасных зонах. При этом кинологи передают им команды при помощи команд, жестов или с использованием лазерной указки. В любом случае, нужен прямой контакт между человеком и животным.
Теперь же дрессировщики получат возможность удаленно передавать свои команды собакам. Кинологи будут ориентироваться на камеры, которые встроены в AR-очки. Как сообщили представители Command Sight, устройство способно имитировать управление посредством лазерной указки.
Первый действующий прототип на своем ротвейлере по кличке Матер уже испытал основатель и гендиректор компании Эй Джей Пепер. Глава Command Sight пояснил, что полностью беспроводные AR-очки могут быть созданы уже в течение двух лет, а потом стартует их серийное производство.
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