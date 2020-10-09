Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В мэрии Хабаровска уточнили число задержанных на несогласованной акции

13:31

Фото: kapital.kz



В Хабаровске сегодня вновь прошла несогласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала.



Как сообщает пресс-служба местной мэрии, полиция в ходе мероприятия задержала двадцать мужчин и пять женщин.



Представители местной администрации пояснили, что сейчас силовики анализируют записи уличных видеокамер и устанавливают причастность к правонарушениям "инициаторов провокационных действий и активистов несанкционированных акций".



В администрации Хабаровска добавили, что после завершения митинга и шествия, традиционно начавшихся в 12:00, участники протестной акции "демонстративно разбили палатки" на газонах возле главной достопримечательности города. Манифестанты в общей сложности успели смонтировать три таких сооружения, а также установить около них мощные динамики.



Запущенная протестующими трансляция лозунгов, по мнению властей города, доставила неудобства жителям и гостям Хабаровска, которые в тот момент прогуливались по площади. В результате правоохранители обратились к митингующим с призывом убрать палатки. Однако они проигнорировали замечания полицейских. После этого стражи порядка сами демонтировали все незаконные сооружения.



Автор: Злата Богатова

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