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В мэрии Хабаровска уточнили число задержанных на несогласованной акции
13:31
Фото: kapital.kz
В Хабаровске сегодня вновь прошла несогласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала.
Как сообщает пресс-служба местной мэрии, полиция в ходе мероприятия задержала двадцать мужчин и пять женщин.
Представители местной администрации пояснили, что сейчас силовики анализируют записи уличных видеокамер и устанавливают причастность к правонарушениям "инициаторов провокационных действий и активистов несанкционированных акций".
В администрации Хабаровска добавили, что после завершения митинга и шествия, традиционно начавшихся в 12:00, участники протестной акции "демонстративно разбили палатки" на газонах возле главной достопримечательности города. Манифестанты в общей сложности успели смонтировать три таких сооружения, а также установить около них мощные динамики.
Запущенная протестующими трансляция лозунгов, по мнению властей города, доставила неудобства жителям и гостям Хабаровска, которые в тот момент прогуливались по площади. В результате правоохранители обратились к митингующим с призывом убрать палатки. Однако они проигнорировали замечания полицейских. После этого стражи порядка сами демонтировали все незаконные сооружения.
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