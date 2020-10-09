ИнтерНовости - новости в стране и мире
Врачи подвергли сомнению побочные эффекты лекарства от COVID
Врачи подвергли сомнению побочные эффекты лекарства от COVID
В Москве начались переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана
В Москве начались переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана
Главный приз ММКФ получил фильм о блокаде Ленинграда
Главный приз ММКФ получил фильм о блокаде Ленинграда
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Свентек впервые в карьере выиграла Roland GarrosСвентек впервые в карьере выиграла Roland Garros
Экс-президента Киргизии задержали за организацию беспорядковЭкс-президента Киргизии задержали за организацию беспорядков
Ученые назвали новые симптомы заражения COVIDУченые назвали новые симптомы заражения COVID
В мэрии Хабаровска уточнили число задержанных на несогласованной акцииВ мэрии Хабаровска уточнили число задержанных на несогласованной акции
ВОЗ сообщает о рекордном суточном приросте числа заражений коронавирусомВОЗ сообщает о рекордном суточном приросте числа заражений коронавирусом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В мэрии Хабаровска уточнили число задержанных на несогласованной акции


13:31
В мэрии Хабаровска уточнили число задержанных на несогласованной акцииФото: kapital.kz

В Хабаровске сегодня вновь прошла несогласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала.

Как сообщает пресс-служба местной мэрии, полиция в ходе мероприятия задержала двадцать мужчин и пять женщин.

Представители местной администрации пояснили, что сейчас силовики анализируют записи уличных видеокамер и устанавливают причастность к правонарушениям "инициаторов провокационных действий и активистов несанкционированных акций".

В администрации Хабаровска добавили, что после завершения митинга и шествия, традиционно начавшихся в 12:00, участники протестной акции "демонстративно разбили палатки" на газонах возле главной достопримечательности города. Манифестанты в общей сложности успели смонтировать три таких сооружения, а также установить около них мощные динамики.

Запущенная протестующими трансляция лозунгов, по мнению властей города, доставила неудобства жителям и гостям Хабаровска, которые в тот момент прогуливались по площади. В результате правоохранители обратились к митингующим с призывом убрать палатки. Однако они проигнорировали замечания полицейских. После этого стражи порядка сами демонтировали все незаконные сооружения.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Трое россиян пострадали при обстреле храма в ШушиТрое россиян пострадали при обстреле храма в Шуши
Путин призывает прекратить боевые действия в КарабахеПутин призывает прекратить боевые действия в Карабахе
Атамбаев заявил, что спецслужбы Киргизии готовили на него покушениеАтамбаев заявил, что спецслужбы Киргизии готовили на него покушение
Лукашенко заявил, что спас Тихановскую и дал ей 15 тыс. долларовЛукашенко заявил, что спас Тихановскую и дал ей 15 тыс. долларов
В центре Москвы произошла драка со стрельбой и поножовщинойВ центре Москвы произошла драка со стрельбой и поножовщиной

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru