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ВОЗ сообщает о рекордном суточном приросте числа заражений коронавирусом


12:39
ВОЗ сообщает о рекордном суточном приросте числа заражений коронавирусомФото: piter.tv

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире было зафиксировано еще 350 766 новых случаев инфицирования COVID-19.

Прирост числа зараженных коронавирусом стал рекордно высоким за период с начала пандемии, передает Associated Press.

По данным агентства, более 100 тыс. новых случаев заражения было выявлено в странах Европы. Пятничные показатели оказались сразу на 12 тыс. выше прежнего антирекорда, зафиксированного лишь несколько дней назад.

Как заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, в сложившейся ситуации важно не только устанавливать ограничения, но и усиливать систему контроля. Властям необходимо обеспечить проведение тестов на коронавирус и отслеживание контактов потенциально инфицированных людей, вовлекая всех в борьбу с новой инфекцией.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что рост темпов распространения заболевания не должен стать лишь причиной для введения режима изоляции.

За период с начала пандемии COVID-19 в мире в общей сложности выявили уже почти 37 миллионов зараженных. Среди пациентов с подтвержденным коронавирусом зафиксировано более миллиона летальных исходов.

Автор: Злата Богатова

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