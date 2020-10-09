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В КНДР пройдет крупнейший в истории страны парад
11:37
Фото: smi2.net
На параде, который состоится сегодня в КНДР в честь 75-летия правящей в стране Трудовой партии Кореи (ТПК), предполагается представить вооружение последнего поколения.
Об этом накануне сообщил американский сайт 38 North, который специализируется на тематике, связанной с Северной Кореей.
Портал отмечает, что догадки основаны на анализе последних спутниковых снимков. Предположительно, во время парада перед главой КНДР Ким Чен Ыном пройдут несколько тысяч военнослужащих, а потом проследуют танки и разнообразная бронетанковая техника.
На сайте также сообщается, что готовящийся парад может стать наиболее масштабным в истории Северной Кореи. Кульминационным моментом торжественного мероприятия при этом станут новые ракеты большой дальности, которые способны достичь материковой части Соединенных Штатов.
Ранее The Guardian сообщила о том, что юбилейные мероприятия в КНДР было решено отложить на неопределенное время из-за состояния здоровья Ким Чен Ына и общей обстановки в стране.
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