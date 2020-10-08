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В Москве начались переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана
21:13
Фото: news2world.net
В российской столице сегодня организованы консультации руководителей МИД Азербайджана и Армении Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова, которые проходят с участием главы отечественного дипломатического ведомства Сергея Лаврова.
Пресс-секретарь российского внешнеполитического министерства Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке снимок, сделанный в зале переговоров.
На фотографии, которую разместила официальный представитель МИД России, можно увидеть министров иностранных дел трех стран, сидящих за круглым столом.
Незадолго до начала переговоров глава Азербайджана Ильхам Алиев обратился к нации. Президент, в частности, заявил о том, что конфликт в Карабахе сейчас решают военным путем. Лишь потом наступит черед политических методов, указал представитель Баку. При этом азербайджанский лидер заявил о том, что под контроль военных перешло еще около десятка карабахских населенных пунктов, включая села Йухары Гюзляк, Гараджалы и Сур.
Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли сегодня в Москву по специальному приглашению российского лидера Владимира Путина. Президент РФ после ряда телефонных переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и главой правительства Армении Николом Пашиняном призывал к прекращению боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. При этом подчеркивалось, что стороны должны иметь возможность совершить обмен "телами погибших и пленными".
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