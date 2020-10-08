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Путин призывает прекратить боевые действия в Карабахе
03:16
Фото: livejournal.com
Глава РФ Владимир Путин призывает стороны конфликта к прекращению боевых действий на территории Нагорного Карабаха из гуманитарных соображений.
Об этом накануне, 8 октября, сообщила пресс-служба Кремля.
Президент РФ Владимир Путин после ряда телефонных переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и главой правительства Армении Николом Пашиняном призывает к прекращению боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Подчеркивается, что стороны должны иметь возможность совершить обмен "телами погибших и пленными".
Пресс-служба Кремля также информирует о том, что в Москву были приглашены главы МИД Азербайджана и Армении. В тексте подчеркивается, что консультации по указанным вопросам могут состояться при посредничестве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. В Москве ожидают прибытия представителей Баку и Еревана уже сегодня, 9 октября, отмечается в сообщении.
Ранее стало известно о двух российских журналистах и их сопровождающем, которые получили ранения в ходе обстрела карабахского города Шуши со стороны ВС Азербайджана. По данным МИД Армении, Юрий Котенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он потерял более трех литров крови. Журналист получил при обстреле ранения груди и живота, верхних и нижних конечностей.
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