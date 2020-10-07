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Трое россиян пострадали при обстреле храма в Шуши


20:29
Трое россиян пострадали при обстреле храма в ШушиФото: sevastopol.su

В МИД Армении подтвердили информацию о российских журналистах, которые получили ранения во время обстрела карабахского города Шуши.

В результате удара, который Вооруженные силы Азербайджана нанесли по расположенному там собору Святого Христа Спасителя, пострадали три гражданина РФ.

Как стало известно, ранения получили журналисты Юрий Котенок и Левон Арзанов, а также их сопровождающий, также являющийся российским гражданином.

Единый армянский информационный центр ранее сообщил о том, что россиянин Котенок находится в тяжелом состоянии, потерял более трех литров крови. Журналист получил при обстреле ранения груди и живота, верхних и нижних конечностей.

Как рассказал в эфире Общественного телеканала Армении врач Шаген Даниелян, как только состояние пострадавшего россиянина удастся стабилизировать, хирурги проведут экстренную операцию.

В Ереване сообщили, что ВС Азербайджана нанесли два ракетных удара по церквям - главному в Нагорном Карабахе собору Святого Христа Спасителя в Шуши, а также храму Казанчецоц.

Автор: Злата Богатова

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