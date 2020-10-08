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Во Франции совершено нападение на полицейских
8.10.2020 13:21
Фото: kapital.kz
В результате инцидента, случившегося на территории французского департамента Валь-д'Уаз, пострадали двое сотрудников полиции.
Как пишет Le Figaro, трое злоумышленников похитили табельное оружие.
Напав на двух сотрудников полиции, преступники похитили их табельное оружие. Кроме того, они выстрелили из него по стражам порядка, а потом скрылись.
ЧП случилось накануне вечером, 7 октября, когда неизвестные набросились на двух полицейских коммуны Эрбле, которые в тот момент находились на дежурстве. Избив силовиков, злоумышленники ранили одного из сотрудников полиции в живот.
Пострадавшего полицейского доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи сейчас продолжают бороться за его жизнь.
Правоохранительные органы французского департамента Валь-д'Уаз ведут расследование, пытаясь выйти на след нападавших.
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