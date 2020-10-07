Новости шоу-бизнеса

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Во Франции за сутки выявлено более 18 тыс. случаев заражения COVID-19


07:05
Во Франции за сутки выявлено более 18 тыс. случаев заражения COVID-19Фото: sapo.io

За минувшие сутки во Франции было зарегистрировано 18 746 положительных тестов на коронавирус.

По данным официальной статистики, за период с начала пандемии в стране SARS-CoV-2 был подтвержден у более чем 653 тыс. пациентов.

Как свидетельствуют данные французской санитарной службы, за последний день среди пациентов с коронавирусной пневмонией было зафиксировано 80 летальных исходов. Всего же в стране скончались уже 32 445 человек, зараженных COVID-19.

За период с начала пандемии во Франции коронавирусом заболели более 653 тыс. человек. 6 октября в стране суточный прирост новых случаев заражения составил 10 489, в реанимационных отделениях на тот период находились более 1,4 тыс. пациентов.

Напомним, на  прошлой неделе Минздрав Италии сообщил о том, что в стране за сутки зафиксировали максимальный с весны прирост больных COVID-19 - 2 548 новых случаев заражения. В последний раз такие показатели отмечались лишь в конце апреля.

Автор: Злата Богатова

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