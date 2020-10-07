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В Дагестане 3 человека погибли в ДТП со школьным автобусом


06:44
В Дагестане 3 человека погибли в ДТП со школьным автобусомФото: vk.com

Представители МВД Дагестана уточнили сведения о числе жертв аварии. Согласно официальным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса погибли три человека.

Обстоятельства трагедии сейчас выясняют специалисты.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана, подтверждена гибель трех человек. Жертвами происшествия стали две женщины и один мужчина. Ранения в результате ДТП получили восемь детей и один взрослый, рассказали представители ведомства.

Вместе с тем, в Центральной городской больнице (ЦГБ) Кизляра информировали о том, что к ним после аварии со школьным автобусом было экстренно доставлено тринадцать человек, среди которых - девять детей, трое мужчин и одна женщина.

По данным медиков, состояние трех детей оценивается как крайне тяжелое.

Представители МВД Дагестана озвучили возможную причину ДТП. Согласно предварительным выводам специалистов, виновником смертельной аварии мог быть водитель грузовика. Допустив выезд на встречную полосу, он спровоцировал столкновения с другими машинами.

Авария случилась накануне, 7 октября, примерно в 17:00, когда столкнулись три большегруза, легковая автомашина и микроавтобус "Газель", в котором дети из населенного пункта Караузек ехали на тренировку в Кизляр.

Автор: Злата Богатова

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